Amici, Rudy Zerbi offende pesantemente Anna Pettinelli: "hai una …", cala il gelo in studio (Di domenica 14 febbraio 2021) Ad Amici le tensioni tra i colleghi insegnanti sono sempre molto palpabili e, anche se Maria De Filippi prova sempre a stemperare i toni, a volte i diretti interessati si offendono tra di loro, anche molto pesantemente. Così come accade molto spesso a Lorella Cuccarini e ad Alessandra Celentano che si battibeccano sempre per il loro modo concetto diverso di insegnare: morbido, materno e accogliente quello della Cuccarini, duro severo e rigoroso quello della Celentano; anche nell'ambito del canto le cose non vanno diversamente e lo scontro tra Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Arisa è sempre dietro l'angolo. Rudy Zerbi offende Anna Pettinelli sulla voce che ha e le dice "hai una voce ...

