"Un grande spazio elettorale per i No Draghi" (Di sabato 13 febbraio 2021) di Alessio Mannino. "Il governo del sistema dà una enorme chance a chi è contro il sistema, è ovvio". Tanto ovvio da poter essere solo sussurato, all'alba dell'Era Draghista, per non guastare il clima da unione sacra che avvolge la politica italiana sotto scopa dei tecnorati. "Figuriamoci, il dato emergerà. Ma di qui a fare considerazioni scomode, diciamo, ce ne passa". A parlarci è un sondaggista che sforna report per un grande quotidiano nazionale, che preferisce omettere il proprio nome. La grande Ammucchiata che sostiene il governo di Mario Draghi, spiega, "produrrà un fisiologico recul, uno spazio di scontenti che data la disoccupazione post-pandemica saranno milioni, con due opzioni alternative: o si abbandoneranno all'astensione, oppure cercheranno una forza che li rappresenti. E si parla ...

