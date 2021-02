Traffico Roma del 13-02-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 13 febbraio 2021) LuceverdeBentrovati dalla redazione pocoregistrato in queste ore spostamenti penalizzati dal maltempo sta piovendo su gran parte dell’intera capitolino Dunque massima attenzione nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare unica notizia di Liam un incidente sulla tangenziale all’altezza dell’uscita Nomentana in direzione di San Giovanni attenzione Ci sono code tra lo svincolo percorso Trieste Viale lì e lo svincolo Batteria Nomentana altro incidente segnalato dalla polizia locale in via della Magliana all’altezza di via sciano nella zona di San Giovanni da qualche giorno è cambiata la viabilità in via La Spezia lastra transitabile a senso unico da via Nola a Largo Brindisi in direzione quindi di Piazzale Appio raccomandiamo le dovute attenzioni alla segnaletica fino alle ore 12 chiusa per lavori via Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e ...