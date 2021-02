Spezia-Milan | Simone Bastoni | “Abbiamo fatto la partita perfetta Sempre sognato di fare un gol così”

Leggi su mediagol

(Di domenica 14 febbraio 2021) Losorprende tutti e batte ilper 2 reti a 0.Serie A,2-0: i liguri regolano i rossoneri grazie alle reti di Maggiore e. La classifica aggiornataI liguri giocano unache rasenta la perfezione e portano a casa 3 punti fondamentali per il loro campionato. Nel post, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Il giocatore spezzino autore di una rete pregevole si è detto soddisdi come hanno interpretato il match: "preparato la gara cercando di non farli giocare perché altrimenti sarebbe stato complicato.la. Ho ...