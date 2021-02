Serie A | De Siervo | Possibile che una partita vada in chiaro

(Di sabato 13 febbraio 2021) "Per l'assegnazione dei diritti tv siamo a metà del guado. Sono rimasti in lizza due operatori e i loro progetti sono all'attenzione dei presidenti. Vengono approfonditi gli aspetti economici, ma sono ...

Parola dell'amministratore della LegaA , Luigi De, ospite a "Campioni del mondo" su Rai Radio2. "Tra le ipotesi sul tavolo c'è anche la possibilità che una partita vada in chiaro, una ...Luigi De, Ad della LegaA, ha parlato dei diritti tv e ha fatto un annuncio sulla gara in chiaro 'Sono rimasti in lizza due operatori e i loro progetti sono all'attenzione dei presidenti'. Luigi ...L'amministratore della Lega serie A così: "I nostri impianti non sono adeguati e rischiano di rimanere vuoti anche alla riapertura" ...L’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, ospite a “Campioni del mondo” su Rai Radio2, ha parlato di due dei temi al centro dell’opinione pubblica: l’assegnazione dei diritti tv e ...