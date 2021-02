Prada Cup | Ben Ainslie | “Dobbiamo capire come essere più veloci di Luna Rossa”

(Di sabato 13 febbraio 2021) Ineos Team UK, presentatosi al via delle Finali da imbattuto inCup, ha rimediato quest’oggi due sonore sconfitte e si trova già sotto 0-2 controPirelli nella serie al meglio delle 13 regate che promuoverà uno dei due sfidanti al Match della 36ma Coppa America di vela contro il defender Emirates Team New Zealand. Sul campo A del Golfo di Hauraki, Britannia si è dimostrata decisamente inferiore acon vento medio-leggero in gara-1, per poi pagare dazio parzialmente anche nella seconda regata disputata con brezza più sostenuta. “Abbiamo fatto una bella partenza, è stata una regata molto ravvicinata.andare piùriuscirci per arrivare ...

ilpost : Iniziano le regate decisive per Luna Rossa - SkySport : Prada Cup, il calendario della finale tra Luna Rossa e Ineos Uk ? Sarà una spettacolare battaglia quella che andrà… - Gazzetta_it : #Prada Cup: Luna Rossa da sogno è 2-0 sugli inglesi nella finale #Vela - zazoomblog : LIVE Luna Rossa-Ineos Prada Cup in DIRETTA: si parte vento tra 8 e 11 nodi - #Rossa-Ineos #Prada #DIRETTA: #parte - VelaVeneta : Prada CUP: Luna Rossa vince entrambe le regate contro INEOS Team UK -

Ultime Notizie dalla rete : Prada Cup

compromesso raggiunto e nuovo calendario per il 3° e 4° Round Robin dellaa Auckland in Nuova Zelanda , dove sabato 23 e domenica 24 gennaio si affronteranno soloPirelli e INEOS Team UK . American Magic , non può partecipare a causa dei gravi danni subiti ...MARINA DI CARRARA " Sono ore di trepidazione per gli appassionati di vela. Questa notte andrà in scena la prima regata della finale ditra Luna Rossa e Britannia, che decreterà lo sfidante di Team New Zealand nell'America's. Dopo aver avuto la meglio su American Magic con un netto 4 - 0 nelle semifinali, la compagine di ...Ineos Team UK, presentatosi al via delle Finali da imbattuto in Prada Cup, ha rimediato quest'oggi due sonore sconfitte e si trova già sotto 0-2 contro Luna Rossa Prada Pirelli nella serie al meglio d ...La Finale di Prada Cup 2021 si è aperta con la netta vittoria di Luna Rossa Prada Pirelli in gara-1 contro Ineos Team UK, che ha consentito al team italiano di portarsi in vantaggio per 1-0 nella seri ...