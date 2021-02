Picchia la moglie e la minaccia con un coltello | la figlia di 10 anni lo fa arrestare

Leggi su limemagazine.eu

(Di sabato 13 febbraio 2021) . Notevole il coraggio di una bambina di appena 10che, quando ha visto il padre cheva la madre con un, ha chiamato il 112 chiedendone l’intervento immediato. Gli agenti sono arrivati sul posto dopo pochi minuti e hanno trovato i due ancora presi dal litigio. La donna è stata immediatamente soccorsa e l’uomo arrestato. Una lite in casa tra mamma e papà: lui la, poi afferra un. Alla vista della mammata con un’arma, una bimba di 10ha preso coraggio e ha chiamato il 112 di nascosto dai due, chiedendo aiuto per il genitore in difficoltà. La storia arriva dalla provincia di Modena, a Castelfranco Emilia. I carabinieri sono intervenuti subito dopo aver ricevuto la segnalazione di quanto stava accadendo in casa della ...