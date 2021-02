Neve e gelo da Nord a Sud , l'Italia nella morsa del maltempo (Di sabato 13 febbraio 2021) AGI - Una poderosa irruzione di aria siberiana con venti che soffiano impetuosi e che stanno sferzando l'Italia da Nord a Sud. A confermarne l'arrivo è il sito www.ilmeteo.it, secondo cui "l'aria gelida a contatto con i nostri mari ha dato vita ad un vortice ciclonico sul basso Mar Tirreno, una bassa pressione responsabile di diffuse nevicate fin sulle coste adriatiche anche sotto forma di bufere". Il team del sito avverte che oggi la Neve imbiancherà tutte le regioni adriatiche, dalla Romagna alla Puglia, ma anche Umbria e Campania (qui possibili fiocchi anche a Napoli). Piogge battenti invece in Calabria e in Sicilia, dove il limite della nevicate salirà oltre i 700-1200 metri. Sul resto del Nord e del Centro sarà il gran freddo a farla da padrone anche se ci saranno residue, deboli nevicate su torinese, cuneese, ... Leggi su agi (Di sabato 13 febbraio 2021) AGI - Una poderosa irruzione di aria siberiana con venti che soffiano impetuosi e che stanno sferzando l'daa Sud. A confermarne l'arrivo è il sito www.ilmeteo.it, secondo cui "l'aria gelida a contatto con i nostri mari ha dato vita ad un vortice ciclonico sul basso Mar Tirreno, una bassa pressione responsabile di diffuse nevicate fin sulle coste adriatiche anche sotto forma di bufere". Il team del sito avverte che oggi laimbiancherà tutte le regioni adriatiche, dalla Romagna alla Puglia, ma anche Umbria e Campania (qui possibili fiocchi anche a Napoli). Piogge battenti invece in Calabria e in Sicilia, dove il limite della nevicate salirà oltre i 700-1200 metri. Sul resto dele del Centro sarà il gran freddo a farla da padrone anche se ci saranno residue, deboli nevicate su torinese, cuneese, ...

