National Trophy, Fabio Marchionni: 'La Superopen è la categoria del futuro' (Di sabato 13 febbraio 2021) Seppur lontano dalla pista, il 2020 è stato un anno importante per Fabio Marchionni , che è diventato papà e per questo ha preso parte soltanto al round conclusivo del National Trophy 1000 a ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 13 febbraio 2021) Seppur lontano dalla pista, il 2020 è stato un anno importante per, che è diventato papà e per questo ha preso parte soltanto al round conclusivo del1000 a ...

Seppur lontano dalla pista, il 2020 è stato un anno importante per Fabio Marchionni , che è diventato papà e per questo ha preso parte soltanto al round conclusivo del National Trophy 1000 a Vallelunga, in sella ad una Ducati Panigale V4 - R. Per il campione del 2014 quest'anno si prospetta invece una nuova sfida, in quanto parteciperà alla nuova classe Superopen ...

CIV, Riccardo Russo prima punta del tridente Nuova M2 Racing

Flavio Ferroni, già in azione con la squadra veneta nel National Trophy 1000: ' Felice di continuare con Aprilia e con Nuova M2 Racing - le sue parole - con entrambe le parti mi sono trovato bene, ...

Dopo un 2020 lontano dalla pista, il campione 2014 del National Trophy 1000 correrà con ZPM Racing nella nuova classe del trofeo organizzato dal Motoclub Spoleto, senza nascondere le proprie ambizioni ...

National Trophy: Zinni e Gamarino nuovamente al via della classe 1000

L'abruzzese ed il ligure parteciperanno anche quest'anno al trofeo organizzato dal Motoclub Spoleto, che annovera tra i partenti numerose new entry. Svelati anche altri nomi della nuova Superopen ...

