Napoli-Juventus 1-0, le pagelle di CalcioWeb: mazzata scudetto per i bianconeri, la squadra di Gattuso si rilancia (Di sabato 13 febbraio 2021) E’ andato in archivio in big match della 22esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Napoli e Juventus in una vero e proprio scontro per le zone altissime della classifica. L’attaccante Insigne si conferma ‘freddo’ dal dischetto, è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. La partita è stata bloccata nei primi minuti, poi l’ingenuità di Chiellini che procura un calcio di rigore: dal dischetto si presenta Insigne che non sbaglia. La Juventus ci prova ma non è molto concreta, il migliore dei bianconeri è Chiesa. Napoli-Juventus, le pagelle di CalcioWeb Napoli (4-2-3-1): Meret voto 7: salva il risultato su un tiro di Chiesa. Si conferma anche ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 13 febbraio 2021) E’ andato in archivio in big match della 22esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campoin una vero e proprio scontro per le zone altissime della classifica. L’attaccante Insigne si conferma ‘freddo’ dal dischetto, è quanto emerso anche dallepubblicate dalla redazione di. La partita è stata bloccata nei primi minuti, poi l’ingenuità di Chiellini che procura un calcio di rigore: dal dischetto si presenta Insigne che non sbaglia. Laci prova ma non è molto concreta, il migliore deiè Chiesa., ledi(4-2-3-1): Meret voto 7: salva il risultato su un tiro di Chiesa. Si conferma anche ...

juventusfc : Mister @Pirlo_official: «Andiamo a Napoli per vincere» ?? Le parole alla vigilia di #NapoliJuve ??… - juventusfc : #????????????????????????, bianconeri! #NapoliJuve è iniziata adesso! FORZA JUVE, VOGLIAMO I TRE PUNTI! Live Match:… - ZZiliani : #NapoliJuve, fine primo tempo. C’erano due rigori per il Napoli (il primo non dato nonostante il controllo VAR), du… - AlfanoToni : RT @LiveBianconera: ??SIAMO IN DIRETTA?? Entra ed interagisci con noi nel postpartita #LiveBianconera di #NapoliJuve - fkt1903 : RT @DecibelBellini: Risultato finale Napoli 1 Juventus 0 ?????? #Godo #ForzaNapoliSempre #NapJuv -