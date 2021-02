Meret: «Meglio una vittoria così che creare tanto e non portare a casa punti» (Di sabato 13 febbraio 2021) Al termine della partita Napoli-Juventus, ai microfoni di Sky ha parlato il portiere del Napoli, Alex Meret. Come stai? «Ho sentito contrarsi il polpaccio, spero sia stato solo un crampo. David si è fatto male all’ultimo momento e sono dovuto entrare io. Sono contentissimo, orgoglioso di questo gruppo, abbiamo dato una grande risposta, speriamo che questa partita ci dia una spinta per il futuro». C’è rammarico per i punti persi per strada? «Sì, sicuramente. Oggi abbiamo creato molto meno rispetto al solito, anche per la forza della squadra avversaria. Non ci è mancata la determinazione ed il fatto di aiutarci tutti, questo ha fatto la differenza. Ci deve essere sempre. Meglio una vittoria così che creare tanto e non portare a casa ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 13 febbraio 2021) Al termine della partita Napoli-Juventus, ai microfoni di Sky ha parlato il portiere del Napoli, Alex. Come stai? «Ho sentito contrarsi il polpaccio, spero sia stato solo un crampo. David si è fatto male all’ultimo momento e sono dovuto entrare io. Sono contentissimo, orgoglioso di questo gruppo, abbiamo dato una grande risposta, speriamo che questa partita ci dia una spinta per il futuro». C’è rammarico per ipersi per strada? «Sì, sicuramente. Oggi abbiamo creato molto meno rispetto al solito, anche per la forza della squadra avversaria. Non ci è mancata la determinazione ed il fatto di aiutarci tutti, questo ha fatto la differenza. Ci deve essere sempre.unachee non...

