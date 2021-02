Matilde Brandi, vestitino colorato e cortissimo: i fan apprezzano – FOTO (Di sabato 13 febbraio 2021) Matilde Brandi incanta negli studi del Grande Fratello Vip: il vestitino è cortissimo, i fan in visibilio. Pioggia di complimenti Ballerina ma anche show girl a tutto tondo, Matilde Brandi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 13 febbraio 2021)incanta negli studi del Grande Fratello Vip: il, i fan in visibilio. Pioggia di complimenti Ballerina ma anche show girl a tutto tondo,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

SuorCiliegia : E comunque, forse forse aveva ragione Matilde Brandi su Stefania. #gfvip #dmvip #rosmello #gregorelli #prelemi - justlikelizzie : RT @PazzeskaMilano2: Lo so che non c’entra ma Tommaso con la giugulare alla Matilde Brandi mi provoca troppe cose ??????#tzvip - ciccix1 : RT @PazzeskaMilano2: Lo so che non c’entra ma Tommaso con la giugulare alla Matilde Brandi mi provoca troppe cose ??????#tzvip - OppirlaZorzi : @Njw48 Eccoti sai ti stavo proprio aspettando, beh le dinamiche della ruta risalgono a Matilde brandi quindi ?? - tommyunicoamore : RT @PazzeskaMilano2: Lo so che non c’entra ma Tommaso con la giugulare alla Matilde Brandi mi provoca troppe cose ??????#tzvip -