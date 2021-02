Maltempo, Burian porta neve e gelo su tutta l’Italia: scuole chiuse in alcune regioni (Di sabato 13 febbraio 2021) neve e gelo sono arrivati come previsto sull’Italia, portati dalle fredde correnti siberiane del Burian (LE PREVISIONI). I fiocchi sono caduti su Torino, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Irpinia e Foggiano. In alcuni casi è stata disposta la chiusura delle scuole. In Friuli Venezia Giulia il forte vento di bora ha fatto precipitare le temperature. La situazione è monitorata dal comitato operativo della Protezione Civile, che si è riunito con i rappresentanti delle regioni e i gestori dei servizi essenziali e della viabilità: le previsioni infatti indicano condizioni meteo avverse nelle prossime ore con nevicate anche a bassa quota su gran parte delle regioni centrali e meridionali. Leggi su tg24.sky (Di sabato 13 febbraio 2021)sono arrivati come previsto sulti dalle fredde correnti siberiane del(LE PREVISIONI). I fiocchi sono caduti su Torino, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Irpinia e Foggiano. In alcuni casi è stata disposta la chiusura delle. In Friuli Venezia Giulia il forte vento di bora ha fatto precipitare le temperature. La situazione è monitorata dal comitato operativo della Protezione Civile, che si è riunito con i rappresentanti dellee i gestori dei servizi essenziali e della viabilità: le previsioni infatti indicano condizioni meteo avverse nelle prossime ore con nevicate anche a bassa quota su gran parte dellecentrali e meridionali.

