Maltempo, a Napoli neve sul Vesuvio: gelo in tutta la Campania (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Un fine settimana con temperature siberiane anche in Campania con neve e venti gelidi portati da Burian. Napoli si è svegliata con il Vesuvio ricoperto di neve dalla cima e per buona parte del cratere. Le temperature rigide e le piogge ancora insistenti su Napoli e i comuni della provincia hanno consentito che si formasse uno stato nevoso visibile anche dalle abitazioni poste alle pendici del Vesuvio. Le temperature, informa la Protezione Civile, sono in ulteriore diminuzione con valori minimi generalmente al di sotto di 0 C. Nelle aree interne della Campania, soprattutto in provincia di Avellino e Benevento, nevica copiosamente con qualche disagio per la circolazione.

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Napoli METEO NAPOLI - MALTEMPO con FREDDO intenso e quota NEVE in calo sulla regione, ecco le previsioni

Vediamo come evolverà il tempo nelle prossime ore e per i giorni successivi su Napoli . Maltempo su Napoli, arriva il gelo siberiano Meteo Napoli - La giornata odierna sta trascorrendo sulla città ...

Covid, vaccini per gli over 80 alla mostra d'Oltremare di Napoli

Molti gli anziani che si sono presentati al centro di Fuorigrotta Alla Mostra d'Oltremare di Napoli è partita la campagna vaccinale per gli over 80. Nonostante il maltempo numerosi gli anziani che hanno raggiunto il centro di Fuorigrotta. Apprezzamenti sono stati espressi per la validità dell'...

Maltempo, a Napoli neve sul Vesuvio: gelo in tutta la Campania anteprima24.it FOTO LIVE – Stadio Maradona, manto erboso perfetto nonosante il maltempo in Campania: la situazione

Non sussiste alcun rischio rinvio causa maltempo per Napoli-Juventus, è quanto si apprende guardando le Instagram Stories della SSC Napoli ...

Volla, buca stradale segnalata con wc

VOLLA – “La foto di un’enorme buca stradale a via Lufrano, nel comune di Volla, segnalata con un wc che emerge imperioso dalla voragine, è una vergogna che non può essere tollerata in un Paese civile.

