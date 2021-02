Governo Draghi, base M5S in rivolta: “Ci avete svenduti” (Di sabato 13 febbraio 2021) “Il Movimento 5 Stelle, il suo spirito, è finito stasera”. Increduli, delusi, molto arrabbiati. Il Governo di Mario Draghi è realtà con i suoi 23 ministri e la base M5S in rivolta invade le pagine social del Movimento per manifestare tutto il suo malcontento. Contro quanti hanno caldeggiato il sostegno al nuovo esecutivo, certo, ma anche per aver permesso così il ritorno della Lega e, soprattutto, di Forza Italia. Troppo, davvero troppo da tollerare per i militanti, che insieme alla critica sui nomi scelti lamentano una scarsa rappresentanza del Movimento, che incassa un solo ministero in più degli odiati azzurri. Una scelta “inconcepibile”, una “delusione”, “un orrore”, dicono, mentre accusano: “Ci avete svenduti”. “Caro Luigi, avete preso quattro ministeri due ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 febbraio 2021) “Il Movimento 5 Stelle, il suo spirito, è finito stasera”. Increduli, delusi, molto arrabbiati. Ildi Marioè realtà con i suoi 23 ministri e laM5S ininvade le pagine social del Movimento per manifestare tutto il suo malcontento. Contro quanti hanno caldeggiato il sostegno al nuovo esecutivo, certo, ma anche per aver permesso così il ritorno della Lega e, soprattutto, di Forza Italia. Troppo, davvero troppo da tollerare per i militanti, che insieme alla critica sui nomi scelti lamentano una scarsa rappresentanza del Movimento, che incassa un solo ministero in più degli odiati azzurri. Una scelta “inconcepibile”, una “delusione”, “un orrore”, dicono, mentre accusano: “Ci”. “Caro Luigi,preso quattro ministeri due ...

CarloCalenda : Per chi si lamenta dei componenti politici del governo: rispecchiano i gruppi parlamentari, non ce li ha messi Draghi ma noi, con il voto. - matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - Mariposaenparti : RT @CicRosina: se c'è una logica i ministri del governo Draghi saranno dodici e uno di loro alla fine lo tradirà - GINA32451015 : RT @Adri19510: GLI ITALIANI RINGRAZIANO IL P.D.R. PER VOLER CONTINUARE A FARCI INVADERE !!!! Governo Draghi: Luciana Lamorgese confermata… -