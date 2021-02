Giappone, terremoto di magnitudo 7.1: sentito anche a Tokyo (Di sabato 13 febbraio 2021) Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato nel Giappone nord orientale alle 23:08 locali (15:08 in Italia) con epicentro a 60 chilometri di profondità nella prefettura di Fukushima. Lo rende ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 13 febbraio 2021) Undi7.1 è stato registrato nelnord orientale alle 23:08 locali (15:08 in Italia) con epicentro a 60 chilometri di profondità nella prefettura di Fukushima. Lo rende ...

MediasetTgcom24 : Giappone, terremoto di magnitudo 7.1: sentito anche a Tokyo #giappone - SkyTG24 : Terremoto in Giappone: scossa di magnitudo 7.1 - rtl1025 : ?? Un forte #terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato nel #Giappone nord orientale alle 23.08 locali (15.08 in… - MysteryFaith424 : Terremoto magnitudo 7.1 in Giappone. Anche il 2021 non vuole farsi mancare nulla. - Frrste_ : RT @DanieleDann1: ?? #Giappone: Il video mostra il sismografo in diretta mentre registra il #terremoto di magnitudo 7 vicino #Fukushima. Nel… -