Giappone, terremoto di magnitudo 7.1: scossa avvertita fino a Tokyo (Di sabato 13 febbraio 2021) A Nord-Est del Giappone si è registrato alle 23:08 locali un forte terremoto con epicentro a 60 chilometri di profondità nella prefettura di Fukushima. NICOLAS ASFOURI/AFP via Getty ImagesPaura in Giappone, dove alle 23:08 locali (15:08 in Italia) si è verificato un terremoto di magnitudo 7.1. Lo ha reso noto la Japan meteorological agency (Jma), spiegando che l’epicentro della scossa è stato individuato a circa 60 chilometri di profondità dalla prefettura di Fukushima, nel settore nord orientale del Paese. Il terremoto si è protratto per più di un minuto ed è stato avvertito anche a Tokio, la capitale del Giappone. Secondo gli ultimi aggiornamenti della televisione locale Nhk al momento non risultano danni a persone o edifici. Come riferito dalle ... Leggi su ck12 (Di sabato 13 febbraio 2021) A Nord-Est delsi è registrato alle 23:08 locali un fortecon epicentro a 60 chilometri di profondità nella prefettura di Fukushima. NICOLAS ASFOURI/AFP via Getty ImagesPaura in, dove alle 23:08 locali (15:08 in Italia) si è verificato undi7.1. Lo ha reso noto la Japan meteorological agency (Jma), spiegando che l’epicentro dellaè stato individuato a circa 60 chilometri di profondità dalla prefettura di Fukushima, nel settore nord orientale del Paese. Ilsi è protratto per più di un minuto ed è stato avvertito anche a Tokio, la capitale del. Secondo gli ultimi aggiornamenti della televisione locale Nhk al momento non risultano danni a persone o edifici. Come riferito dalle ...

fattoquotidiano : Giappone, terremoto di magnitudo 7.1 nell’area di Fukushima: nessun allarme tsunami - MediasetTgcom24 : Giappone, terremoto di magnitudo 7.1: sentito anche a Tokyo #giappone - SkyTG24 : Terremoto in Giappone: scossa di magnitudo 7.1 - CorriereUmbria : Terremoto 7.1 in Giappone al largo di Fukushima: paura per il rischio tsunami | Video #Terremoto #Giappone… - magicaGrmente22 : Giappone, terremoto di magnitudo 7.1: sentito anche a Tokyo -