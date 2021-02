Disastri ambientali: i giganti di cui ignoriamo il pericolo (Di sabato 13 febbraio 2021) I Disastri ambientali causati dall’abuso dell’uomo sono sempre più numerosi. Anche l’Europa corre dei rischi non indifferenti nell’incappare in questi incidenti. Rischi che restano ancora oggi ignorati da coloro che non vivono nelle loro vicinanze. Disastri ambientali: tra le principali cause l’uomo? Era il 25 gennaio 2019, un giorno come tanti per i molti lavoratori Leggi su periodicodaily (Di sabato 13 febbraio 2021) Icausati dall’abuso dell’uomo sono sempre più numerosi. Anche l’Europa corre dei rischi non indifferenti nell’incappare in questi incidenti. Rischi che restano ancora oggi ignorati da coloro che non vivono nelle loro vicinanze.: tra le principali cause l’uomo? Era il 25 gennaio 2019, un giorno come tanti per i molti lavoratori

ParchiAlpiCozie : RT @piemonteparchi: Ci fornisce ossigeno, cibo, medicine. Pulisce l'aria, depura l'acqua, ricicla i rifiuti. Protegge i raccolti e ci difen… - gif1093 : E non solo... - ha causato la fame nel mondo -la crisi di governo -i disastri ambientali -le guerre nel mondo. E ta… - FabioTemporiti : RT @Valori_it: «Oggi le diseguaglianze esplodono. Siamo minacciati ovunque da disastri politici e da catastrofi ambientali. E non abbiamo n… - SSeba_95 : @Blizzolo @f_ronchetti Il problema è proprio questo: il “poco inquinante” non ha alcuna base scientifica. La tecnol… - emanuela_cel : RT @piemonteparchi: Ci fornisce ossigeno, cibo, medicine. Pulisce l'aria, depura l'acqua, ricicla i rifiuti. Protegge i raccolti e ci difen… -