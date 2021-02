Cortina 2021: Corinne Suter trionfa nella discesa femminile, bronzo per Lara Gut (Di sabato 13 febbraio 2021) Cortina 2021, Mondiali di sci alpino - Non vincono, ma hanno già vinto in fair play. Giovani, brave, belle e soprattutto sorridenti per il loro debutto mondiale che, solo pochi mesi fa, era ancora un sogno lontano. Nei Mondiali di sci alpino 2021, iniziati con qualche dubbio e “vertigine” sulla tracciatura della pista degli uomini e con il maltempo, il sole lo portano loro. Laura Pirovano e Nadia Delago sono le due rookie che l’Italia ha schierato nella discesa, insieme alle veterane Elena Curtoni (ottava e migliore azzurra a 83/100) e Francesca Marsaglia (17sima). Laura e Nadia, classe 1997, hanno 46 anni in due e per entrambe questo è il debutto iridato: la loro discesa finisce a un secondo abbondante dalle snow queen di giornata, con Pirovano dodicesima a 1’17 e Delago quindicesima ... Leggi su gqitalia (Di sabato 13 febbraio 2021), Mondiali di sci alpino - Non vincono, ma hanno già vinto in fair play. Giovani, brave, belle e soprattutto sorridenti per il loro debutto mondiale che, solo pochi mesi fa, era ancora un sogno lontano. Nei Mondiali di sci alpino, iniziati con qualche dubbio e “vertigine” sulla tracciatura della pista degli uomini e con il maltempo, il sole lo portano loro. Laura Pirovano e Nadia Delago sono le due rookie che l’Italia ha schierato, insieme alle veterane Elena Curtoni (ottava e migliore azzurra a 83/100) e Francesca Marsaglia (17sima). Laura e Nadia, classe 1997, hanno 46 anni in due e per entrambe questo è il debutto iridato: la lorofinisce a un secondo abbondante dalle snow queen di giornata, con Pirovano dodicesima a 1’17 e Delago quindicesima ...

