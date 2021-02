Ciclabile lungo la Trasversale Marecchia, al via l'esame delle possibili soluzioni progettuali (Di sabato 13 febbraio 2021) Il collegamento ciclopedonale fra la frazione di San Martino dei Mulini e il capoluogo diventa realtà. La Giunta comunale ha infatti approvato un documento di fattibilità per valutare le possibili ... Leggi su riminitoday (Di sabato 13 febbraio 2021) Il collegamento ciclopedonale fra la frazione di San Martino dei Mulini e il capoluogo diventa realtà. La Giunta comunale ha infatti approvato un documento di fattibilità per valutare le...

max_shining : Roma Utopica: lungo la ciclabile Tevere, fino a Tor di Valle dove, grazie alle passerelle ciclo-pedonali, si può pe… - viagginbici : Una gita a Pisa in #bicicletta, e poi tranquillamente dal centro storico, magari direttamente dalla famosissima Pia… - comunerimini : #Rimini #ViabiliRN Proseguono i lavori per la riqualificazione e la messa in sicurezza del percorso ciclo-pedonale… - BergamoeC : RT @ComunediBergamo: #ComunediBergamo | #riqualificazioneurbana Concluderanno a settembre i lavori di riqualificazione degli ex Ospedali R… - RaffaCo54 : @PierMaran Ben venuto tra i 5S, o tifi ancora per il rottamatore/rottamato! Certo che fare una pista ciclabile lung… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclabile lungo Ciclabile lungo la Trasversale Marecchia, al via l'esame delle possibili soluzioni progettuali

La Giunta comunale ha infatti approvato un documento di fattibilità per valutare le possibili soluzioni progettuali per realizzare una pista ciclabile lungo via Trasversale Marecchia, per finanziare ...

Ameglia: giochi, area picnic e pista ciclabile. Nasce il Parco 09

... un'area giochi per i bambini, una pista ciclabile e attigua pedonale collegata con i sentieri e ...Bernava e all'architetto comunale Nicoletta Giangaré - riqualificare un'area che è stata a lungo ...

Nuova ciclabile lungo la trasversale Marecchia a San Martino dei Mulini AltaRimini Ameglia: giochi, area picnic e pista ciclabile. Nasce il Parco 09

Ameglia – Un milione di euro per il lancio del Parco 09 che andrà a riqualificare l’area del Mammellone sotto al ponte della Colombiera. Diventerà un parco pubblico con ampi spazi naturalistici dedica ...

New York pronta a diventare la città senza auto

Nell’ultimo anno del suo mandato da sindaco di New York, Bill De Blasio ha deciso di mettere in atto un progetto per liberare la Grande Mela dai veicoli. Lo spazio sarà pensato soprattutto per la circ ...

La Giunta comunale ha infatti approvato un documento di fattibilità per valutare le possibili soluzioni progettuali per realizzare una pistavia Trasversale Marecchia, per finanziare ...... un'area giochi per i bambini, una pistae attigua pedonale collegata con i sentieri e ...Bernava e all'architetto comunale Nicoletta Giangaré - riqualificare un'area che è stata a...Ameglia – Un milione di euro per il lancio del Parco 09 che andrà a riqualificare l’area del Mammellone sotto al ponte della Colombiera. Diventerà un parco pubblico con ampi spazi naturalistici dedica ...Nell’ultimo anno del suo mandato da sindaco di New York, Bill De Blasio ha deciso di mettere in atto un progetto per liberare la Grande Mela dai veicoli. Lo spazio sarà pensato soprattutto per la circ ...