Chi ha paura di invecchiare dentro le proprie canzoni? (Di sabato 13 febbraio 2021) Cento di questi giorni. Quando ho iniziato a scrivere in questa strana forma che ormai, a distanza di quasi un anno, forse vi è diventata familiare, sicuramente è diventata familiare a me, mai avrei creduto di andare avanti così a lungo. Avevo iniziato, era il 24 febbraio 2020, pensando di scrivere dieci capitoli di fila, come fossero i dieci personaggi del Decameron. Così lo avevo proposto in redazione, così lo avevo anche presentato ai lettori, c’era questa novità delle scuole chiuse, del consiglio perentorio di stare a casa, mi aveva ispirato quel grande classico della nostra letteratura, lì c’era lo spauracchio della peste a tenere i protagonisti appartatati, isolati, qui il Coronavirus, ancora nessuno lo chiamava Covid, bella storia, zio. Peccato che di lì a poco, neanche il tempo di finire quei primi dieci capitoli, dieci capitoli nei quali i riferimenti al ... Leggi su optimagazine (Di sabato 13 febbraio 2021) Cento di questi giorni. Quando ho iniziato a scrivere in questa strana forma che ormai, a distanza di quasi un anno, forse vi è diventata familiare, sicuramente è diventata familiare a me, mai avrei creduto di andare avanti così a lungo. Avevo iniziato, era il 24 febbraio 2020, pensando di scrivere dieci capitoli di fila, come fossero i dieci personaggi del Decameron. Così lo avevo proposto in redazione, così lo avevo anche presentato ai lettori, c’era questa novità delle scuole chiuse, del consiglio perentorio di stare a casa, mi aveva ispirato quel grande classico della nostra letteratura, lì c’era lo scchio della peste a tenere i protagonisti appartatati, isolati, qui il Coronavirus, ancora nessuno lo chiamava Covid, bella storia, zio. Peccato che di lì a poco, neanche il tempo di finire quei primi dieci capitoli, dieci capitoli nei quali i riferimenti al ...

