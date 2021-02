A grande richiesta | quante puntate | durata e quando finisce

(Di sabato 13 febbraio 2021)sono previste per A, lo show in onda su Rai 1 dal 13 febbraio 2021? Ve lo diciamo subito: in tutto sono previste cinque. La prima va in onda il 13 febbraio 2021; l’ultima il 20 marzo 2021. Cinque sabati con un piccolo stop ad inizio marzo per dare spazio al Festival di Sanremo 2021. Ogni serata sarà dedicata ad un’artista o un tema. Si parte con San Valentino. Poi Patty Pravo, I Ricchi e Poveri, Loredana Bertè e Christian De Sica. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata (Parlami d’amore): sabato 13 febbraio 2021 Seconda puntata (Minaccia bionda): 20 febbraio 2021 Terza puntata (Che sarà, sarà): 27 febbraio 2021 Quarta puntata (Non sono una signora): 13 marzo 2021 Quinta puntata (Una serata tra amici): 20 marzo ...

Internazionale : A grande richiesta. Mario Draghi visto dalla stampa straniera. La nuova copertina di internazionale, foto di Matteo… - MarioRo22315926 : RT @Internazionale: A grande richiesta. Mario Draghi visto dalla stampa straniera. La nuova copertina di internazionale, foto di Matteo de… - Arianna85610605 : RT @Fede_Dreamer_: A GRANDE RICHIESTA (??) IL 'MIO' MODESTISSIMO VIDEO PROMO DELLA BÖLÜM 40. Come al solito io ce la metto tutta, spero vi… - fabiofabbretti : #AGrandeRichiesta prova a riaccendere il sabato di Rai 1. Pivetti e Conticini parlano d’amore – Tutti gli ospiti… - preziosa89_ : RT @Raiofficialnews: “A grande richiesta”: 5 prime serate dedicate alla musica e allo spettacolo. Il 1° appuntamento #ParlamidAmore, su @Ra… -

Ultime Notizie dalla rete : grande richiesta

La Repubblica

Allo stadio OlimpicoTorino va in scena una delle partite della 22/a giornata di Serie A, quella tra Torino e ... l'arbitro però, dopo aver visionato il Var, ritiene infondata lae la ......questo bacino è fondamentale anche per la difesa del territorio ed è il segno concreto del... alladi acqua in quantità e qualità per l'agricoltura e l'agroalimentare del 'Made in ...A Grande Richiesta… arriva su Rai 1 un nuovo show per celebrare canzoni e volti tra i più amati dello spettacolo italiano. Cinque appuntamenti che ridisegnano il sabato sera della rete ammiraglia pubb ...La pandemia ha segnato profondamente gran parte del 2020 e ha cambiato la quotidianità di ognuno, andando a modificare le nostre abitudini e il modo in cui concepiamo gli ambienti e i luoghi. Anche l’ ...