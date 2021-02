Uomini e Donne, Davide Donadei prime dichiarazioni dopo la scelta (Di venerdì 12 febbraio 2021) dopo la messa in onda della scelta Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne, e Chiara Rabbi possono apparire liberamente sui social, condividendo con i fan i loro primi momenti insieme. La neo coppia ha destato più di una polemica visto che il pubblico era per la maggior parte schierato con Beatrice, l’altra corteggiatrice che per mesi ha creduto nelle lusinghe del giovane. Davide ha rilasciato la sua prima intervista da fidanzato al magazine di Uomini e Donne a cui ha spiegato quanto gli è dispiaciuta la reazione di Beatrice quando le ha detto che non era la sua scelta. Per lui è stato doloroso fino all’ultimo momento prendere una decisione, ma non poteva più rimandare, ha seguito il suo cuore anche se la sua ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 12 febbraio 2021)la messa in onda della, ex tronista di, e Chiara Rabbi possono apparire liberamente sui social, condividendo con i fan i loro primi momenti insieme. La neo coppia ha destato più di una polemica visto che il pubblico era per la maggior parte schierato con Beatrice, l’altra corteggiatrice che per mesi ha creduto nelle lusinghe del giovane.ha rilasciato la sua prima intervista da fidanzato al magazine dia cui ha spiegato quanto gli è dispiaciuta la reazione di Beatrice quando le ha detto che non era la sua. Per lui è stato doloroso fino all’ultimo momento prendere una decisione, ma non poteva più rimandare, ha seguito il suo cuore anche se la sua ...

