Tutto quello che dovete sapere sul Seollal | il capodanno coreano

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Insieme al Chuseok ( simile al Ringraziamento, ndr) è la festività più importante in Corea. Per farla semplice, il(che in Hagul - l'alfabeto- si scrive ??) equivale al nostro anno nuovo e cade generalmente nel giorno del secondo novilunio dopo il solstizio di inverno a meno che non ci sia un raro undicesimo o dodicesimo mese intercalare. In questo caso, ilcade nel giorno del terzo novilunio dopo il solstizio, un'occasione rara che non si verificherà fino al 2033. Tornando a questo 2021 il calendario segna comeil 12 febbraio. La festività, pur essendo come già detto delriconducibile al nostro, si differenzia in modo profondo dai bagordi dei nostri 31 dicembre e 1 dicembre. Rispetto infatti al nostro modo di celebrare l'inizio ...