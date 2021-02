Taylor Swift, il 12 Febbraio 2021 esce il singolo “Love Story (Taylor’s version)” (Di venerdì 12 febbraio 2021) esce oggi, venerdì 12 Febbraio 2021, “Love Story (Taylor’s version)”, il remake dello storico singolo di Taylor Swift, estratto dall’album, uscito nel 2008, “Fearless”. La canzone, accompagnata da un lyric video, anticipa “Fearless (Taylor’s version)”, in uscita il prossimo 9 aprile, la nuova versione di uno dei primi progetti discografici della cantante, completamente ri-registrato con l’aggiunta delle bonus track pubblicate nel 2008, il brano “Today Was A Fairytale”, parte del film “Appuntamento Con L’amore”, e 6 canzoni inedite. In merito a questo progetto, attraverso i propri canali social, Taylor Swift ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 12 febbraio 2021)oggi, venerdì 12, “’s)”, il remake dello storicodi, estratto dall’album, uscito nel 2008, “Fearless”. La canzone, accompagnata da un lyric video, anticipa “Fearless (’s)”, in uscita il prossimo 9 aprile, la nuovae di uno dei primi progetti discografici della cantante, completamente ri-registrato con l’aggiunta delle bonus track pubblicate nel 2008, il brano “Today Was A Fairytale”, parte del film “Appuntamento Con L’amore”, e 6 canzoni inedite. In merito a questo progetto, attraverso i propri canali social,ha ...

blazedrops_ : @thebeyonceoftw veramente...ma poi lei è taylor swift...è capace di qualsiasi cosa - giorxhaz : RAGA MA CHE HA FATTO TAYLOR SWIFT? - rvosecat : RT @liketosayGrace: Cantanti oggettivamente pazzesche che però non mi emozionano: Taylor Swift e Ariana Grande. L’ho detto.. - InkFireflies : Oggi taylor swift migliora la giornata droppando love story - anyatalrjoy : Tirei 'no body, no crime' -