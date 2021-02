Snowboard, Mondiali Idre Fjall 2021: Moioli e Sommariva conquistano l’argento nella gara a squadre (Di venerdì 12 febbraio 2021) Michela Moioli e Lorenzo Sommariva conquistano la medaglia d’argento nella gara a squadre ai Mondiali di Snowboardcross di Idre Fjall 2021. Si tratta della seconda medaglia per l’Italia in questa spedizione iridata, mentre a livello individuale è la sesta in carriera per Moioli e la prima per Sommariva. La finale della coppia azzurra è partita subito con il piede giusto, con Lorenzo che era riuscito a mantenere con i denti la seconda posizione; Michela, invece, è riuscita a completare il sorpasso, cedendo il passo all’Australia soltanto nel finale. L’altra coppia italiana in gara, composta da Omar Visintin e Raffaella Brutto, ha chiuso al sesto ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 febbraio 2021) Michelae Lorenzola medaglia d’argentoaidicross di. Si tratta della seconda medaglia per l’Italia in questa spedizione iridata, mentre a livello individuale è la sesta in carriera pere la prima per. La finale della coppia azzurra è partita subito con il piede giusto, con Lorenzo che era riuscito a mantenere con i denti la seconda posizione; Michela, invece, è riuscita a completare il sorpasso, cedendo il passo all’Australia soltanto nel finale. L’altra coppia italiana in, composta da Omar Visintin e Raffaella Brutto, ha chiuso al sesto ...

TgLa7 : ++ #Snowboard, mondiali: Italia d'argento in gara a squadre ++ Michaela #Moioli e Lorenzo #Sommariva secondi in #Svezia - zazoomblog : Snowboard: mondiali cross Moioli e Sommariva argento nella prova a squadre - #Snowboard: #mondiali #cross #Moioli - anna_annie12 : Mondiali 2021, argento a Michela Moioli nello snowboard cross: 'Lo dedico a Sofia Goggia' | Sky Sport - an12frnc : RT @TgLa7: ++ #Snowboard, mondiali: Italia d'argento in gara a squadre ++ Michaela #Moioli e Lorenzo #Sommariva secondi in #Svezia - zazoomblog : Snowboard: mondiali cross Moioli e Sommariva argento nella prova a squadre - #Snowboard: #mondiali #cross #Moioli -