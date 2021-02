Sindrome Mis-C originata da Covid | 11enne in gravi condizioni a Padova

(Di venerdì 12 febbraio 2021)Mis-Cda contagio: un risvolto ancora poco noto legato alla pandemia. L’Osservatorio delle Malattie rare specifica: “Inizialmente confusa con la malattia di Kawasaki, lainfiammatoria multi sistemica causata dal Sars-CoV-2 che colpisce i bambini è denominata MIS-C. I ricercatori del Bambino Gesù sono recentemente riusciti a identificare il profilo immunologico e a riconoscerne il funzionamento”. La pericolosainfiammatoria è ora emersa in un bambino di 11 anni di San Donà, in provincia di. Le suesi sono aggravante a inizio febbraio e ora si trova ricoverato nel reparto di pediatria di: febbre molto alta e problemi respiratori. Nonostante la negativizzazione al ...

Un caso, quest'ultimo, che ricorda quello del bambino di 11 anni della zona di San Donà a sua volta con la- C attualmente ricoverato nella Pediatria dell'ospedale di Padova. ...- C edi Kawasaki: le differenze Si era cominciato a parlare della- C,correlata al contagio da Coronavirus, nel settembre scorso. Inizialmente i casi di- C erano ...TREVISO - E' stato colpito sia da una polmonite batterica che dal coronavirus. E non è escluso che quest'ultimo abbia potuto facilitare lo sviluppo della prima. E' questo il ...A San Donà di Piave una sindrome infiammatoria correlata a un caso di Covid-19, diagnosticata in un bambino di 11 anni, sta preoccupando la comunità scientifica. A quanto pare il bambino, che è al mom ...