Ratchet & Clank: Rift Apart non avrà edizioni da collezione (Di venerdì 12 febbraio 2021) Brutte notizie per i collezionisti: l'ambito Ratchet & Clank: Rift Apart per PS5 non avrà una Collector's Edition, e a confermarlo è Insomniac stessa su Twitter. Le notizie sul titolo in esclusiva per l'ammiraglia Sony si susseguono a gran ritmo: alcune sono ottime (la data d'uscita ravvicinata, il grande potenziale tecnico) altre no, almeno per una fetta di pubblico: parliamo ad esempio del fatto che il gioco non sarà cross-gen (che al contempo galvanizza i possessori di PS5 sul fatto che avranno un titolo ottimizzato al meglio ma delude chi, ancora, possiede solo PS4). Arriva ora un'altra notizia, forse un po' inaspettata: non è prevista una edizione fisica da collezione di qualsivoglia natura per Rift Apart. Le Collector's ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 12 febbraio 2021) Brutte notizie per i collezionisti: l'ambitoper PS5 nonuna Collector's Edition, e a confermarlo è Insomniac stessa su Twitter. Le notizie sul titolo in esclusiva per l'ammiraglia Sony si susseguono a gran ritmo: alcune sono ottime (la data d'uscita ravvicinata, il grande potenziale tecnico) altre no, almeno per una fetta di pubblico: parliamo ad esempio del fatto che il gioco non sarà cross-gen (che al contempo galvanizza i possessori di PS5 sul fatto che avranno un titolo ottimizzato al meglio ma delude chi, ancora, possiede solo PS4). Arriva ora un'altra notizia, forse un po' inaspettata: non è prevista una edizione fisica dadi qualsivoglia natura per. Le Collector's ...

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #Ratchet&Clank: Rift Apart non avrà edizioni da collezione - Eurogamer_it : #Ratchet&Clank: Rift Apart non avrà edizioni da collezione - berkley1_ : RT @spaziogames: Sorpresa (ma con l'amaro in bocca). #RatchetAndClankPS5 #RatchetAndClankRiftApart -