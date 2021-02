Quota 100 sostituita da quota 102? Ecco tutte le ipotesi (Di venerdì 12 febbraio 2021) quota 100 rappresenta, da quando è stata istituita, terreno di scontro tra vari partiti. Ora con il governo Draghi si fa avanti l’ipotesi di quota 102 C’era una volta quota 100 che faceva litigare i vari partiti del Governo Italiano, maggioranza contro opposizione, ma anche lotte intestine nella stessa maggioranza. Da quando è stata approvata con il famoso decretone, DL 4/2019 approvato a fine gennaio, poi convertito nella Legge numero 26/2019, ha suscitato sempre dubbi e perplessità. C’è chi la odia e chi la ama. Certo nel 2019 non si poteva pensare che sarebbe arrivata una pandemia globale e che il peso del virus avrebbe schiacciato nuovamente la politica riportando alla guida del paese un tecnico. E che tecnico. Il governo Draghi, dopo ... Leggi su zon (Di venerdì 12 febbraio 2021)100 rappresenta, da quando è stata istituita, terreno di scontro tra vari partiti. Ora con il governo Draghi si fa avanti l’diC’era una volta100 che faceva litigare i vari partiti del Governo Italiano, maggioranza contro opposizione, ma anche lotte intestine nella stessa maggioranza. Da quando è stata approvata con il famoso decretone, DL 4/2019 approvato a fine gennaio, poi convertito nella Legge numero 26/2019, ha suscitato sempre dubbi e perplessità. C’è chi la odia e chi la ama. Certo nel 2019 non si poteva pensare che sarebbe arrivata una pandemia globale e che il peso del virus avrebbe schiacciato nuovamente la politica riportando alla guida del paese un tecnico. E che tecnico. Il governo Draghi, dopo ...

