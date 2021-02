Quando il sessismo nella pubblicità è questione di «non essere dello stesso avviso» (Di venerdì 12 febbraio 2021) «In qualsiasi posizione io me la prendo», «Se vuoi darla via chiamami», «A me piace farlo, fallo con me», «Se me la fai vedere ci penso io»: questi gli slogan sui cartelloni pubblicitari dell’agenzia immobiliare a nord di Roma Mediacasa. «Impegno, dedizione e risultati eccellenti sono solo alcuni dei motivi che portano i nostri clienti a lavorare con noi», si legge immediatamente sotto uno slideshow della stessa immagine con i vari slogan. Slogan che sono stati riproposti in giro per Roma in grandi cartelloni pubblicitari che hanno già attirato l’attenzione di qualcuno. LEGGI ANCHE >>> La toppa peggio del buco delle scuse social del fioraio di Frosinone pubblicità sessista agenzia Mediacasa Andando a cercare traccia in rete di questi cartelloni pubblicitari le prime tracce risalgono già allo scorso anno. Per segnalare il cartellone (sito a Roma Nord), ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 12 febbraio 2021) «In qualsiasi posizione io me la prendo», «Se vuoi darla via chiamami», «A me piace farlo, fallo con me», «Se me la fai vedere ci penso io»: questi gli slogan sui cartelloni pubblicitari dell’agenzia immobiliare a nord di Roma Mediacasa. «Impegno, dedizione e risultati eccellenti sono solo alcuni dei motivi che portano i nostri clienti a lavorare con noi», si legge immediatamente sotto uno slideshow della stessa immagine con i vari slogan. Slogan che sono stati riproposti in giro per Roma in grandi cartelloni pubblicitari che hanno già attirato l’attenzione di qualcuno. LEGGI ANCHE >>> La toppa peggio del buco delle scuse social del fioraio di Frosinonesessista agenzia Mediacasa Andando a cercare traccia in rete di questi cartelloni pubblicitari le prime tracce risalgono già allo scorso anno. Per segnalare il cartellone (sito a Roma Nord), ...

vincenzo_savino : @GassmanGassmann si, è vero, l'unica eccezione è quando si offende pesantemente la @GiorgiaMeloni nessun cazziatone… - cristinalista98 : @funnies53586762 @blujasmine3 Spero che tu sia ironico perché abbiamo detto la stessa cosa ahaha Nel senso che quan… - ruisruins : @sheslayss MA COME TI PERMETTI IO... IO SONO FUORI SEDE!!!1!1!!1!! ?? IO LAVO LE MIE MUTANDE UNA VOLTA AL MESE ?? cio… - Stefem : @Pierannazero @KelleddaMurgia Da come ne parlava sembrava non fosse la prima volta, comunque se fa una ricerca su i… - monicatappi : @ItaliaViva @elenabonetti @TeresaBellanova @meb Come delegittimare le donne che veramente combattono il sessismo: t… -