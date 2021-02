Piano vaccini in Liguria, tutte le risposte ai dubbi dei lettori (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il 12 febbraio parte simbolicamente la campagna vaccinale anti-Covid in Liguria dedicata agli over 80. Ma come ci si potrà prenotare? E quali categorie fragili saranno coinvolte dopo i grandi anziani? E gli under 55? Per rispondere a queste e altre domande abbiamo coinvolto in un forum nella redazione del Secolo XIX l'epidemiologo Filippo Ansaldi, subcommissario e responsabile del dipartimento prevenzione di Alisa ed Enrico Castanini, direttore generale di Liguria Digitale per l'innovazione di Regione Liguria. Una guida per affrontare la sfida epocale contro il Covid Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il 12 febbraio parte simbolicamente la campagna vaccinale anti-Covid indedicata agli over 80. Ma come ci si potrà prenotare? E quali categorie fragili saranno coinvolte dopo i grandi anziani? E gli under 55? Per rispondere a queste e altre domande abbiamo coinvolto in un forum nella redazione del Secolo XIX l'epidemiologo Filippo Ansaldi, subcommissario e responsabile del dipartimento prevenzione di Alisa ed Enrico Castanini, direttore generale diDigitale per l'innovazione di Regione. Una guida per affrontare la sfida epocale contro il Covid

berlusconi : Ho partecipato alla conferenza dei governatori di Forza Italia: ci siamo confrontati sulla necessità di potenziare… - RegLombardia : #RegioneLombardia ricerca personale medico per collaborare nei prossimi mesi all’attuazione del piano vaccinale ant… - FontanaPres : In collegamento con i 1500 sindaci e i presidenti delle province della Lombardia. Serve il contributo e l'impegno… - TuzioristaGreen : RT @giovcarrosio: La @vonderleyen dice che l’Italia è un esempio per l’organizzazione del piano vaccinale. E il mes non sembra una priorità… - PiuamoreNati : I vaccini si stanno dimostrando pericolosi in ogni paese del mondo ,Meglio rischiare il covid piuttosto di fare un… -