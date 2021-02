Nell' hub dove i militari difendono la purezza dei vaccini

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Chiara Giannini A Pratica di Mare lo stoccaggio dei sieri AstraZeneca e Moderna. "Essenziale preservare il freddo" Pratica di Mare. Nel cuore dell'hangarvengono stoccati idi AstraZeneca e Moderna, poi destinati ai centri di distribuzione delle varie Regioni. Tutto avviene sotto il controllo del Comando operativo di vertice interforze (Coi), che coordina le attività secondo piani prestabiliti. È Ciro Aprea, maggiore della riserva selezionata dell'Esercito, del corpo degli ingegneri, professore ordinario di tecnica del freddo al dipartimento di Ingegneria industriale dell'università di Salerno, a spiegarci come il lavoro deisia fondamentale per garantire che la catena del freddo non sia interrotta affinché le dosi arrivino a destinazione alla giusta temperatura, per poi essere inoculate. «C'è un ...