Mondiali: Vincent Kriechmayr vince il titolo in supergigante, fuori Mattia Casse (Di venerdì 12 febbraio 2021) Si è chiusa con molte sorprese e nessuna medaglia tricolore la giornata inaugurale dei Mondiali di Cortina d'Ampezzo. A trionfare sulla "Vertigine" è stato infatti l'austriaco vincent Kriechmayr che ha sbaragliato la concorrenza gestendo al meglio i tratti più complessi. Capace di interpretare senza problemi il Salto della Vertigine, il 29enne di Lienz ha saputo pennellare le curve presenti lungo il tracciato riuscendo così a rimaner davanti al tedesco Romed Baumann. Passato da qualche anno alla corte della nazionale teutonica, il 35enne di Kiefersfelden ha stupito gli addetti ai lavori giungendo al traguardo con soli sette centesimi di ritardo nonostante il pettorale numero 20. Terza piazza per il francese Alexis Pinturault che, complice le proprie doti da gigantista, è riuscito a beffare il campione uscente Dominik ...

