(Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Durante la giornata di ieri giovedì 11 febbraio, la Regione Campania ha diramato unadi ben 30ad alto. Tra questi spicca anche quello di. Il Comune però non tarda a rispondere al governatore della Campania sostenendo che nel loro caso non ci sono preoccupazioni. Il Comune diha quindi indicato, attraverso una nota, che inon sono da. Secondo gli esperti infatti si tratterebbe di un clamoroso errore dovuto al dato di incidenza. Queste le parole della nota, riportata da Vesuvio Live: “In merito alla relazione tecnica della Regione Campania si evidenzia che il dato relativo al Comune di...

zazoomblog : Marigliano inserito nella lista dei comuni a rischio zona rossa: “Dati non veritieri” - #Marigliano #inserito… -

Ultime Notizie dalla rete : Marigliano inserito

anteprima24.it

E' di ieri il comunicato della Regione Campania che indica 30 Comuni presenti sul territorio a rischio zona rossa. In base all'andamento dei contagi in quelle zone rispetto all'incidenza dell'intera R ...Riceviamo dal Comune di Marigliano e pubblichiamo. In merito alla relazione tecnica della Regione Campania si evidenzia che il dato relativo al Comune di Marigliano non è da “zona rossa”. Spieghiamo p ...