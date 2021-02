Lazio, un pericolo in meno per Inzaghi negli ottavi di Champions (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il Bayern dovrà rinunciare a Serge Gnabry nel match degli ottavi di finale di Champions League contro la Lazio. In dubbio anche Muller Quelle che sono cattive notizie per il Bayern Monaco hanno un sapore totalmente distinto per Simone Inzaghi a undici giorni dal confronto di Champions League tra la Lazio e i bavaresi. La Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il Bayern dovrà rinunciare a Serge Gnabry nel match deglidi finale diLeague contro la. In dubbio anche Muller Quelle che sono cattive notizie per il Bayern Monaco hanno un sapore totalmente distinto per Simonea undici giorni dal confronto diLeague tra lae i bavaresi. La Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

FBuq92 : RT @_SimoTarantino: Il pericolo diffidati per il Derby esiste solo nella testa di chi non crede nello scudetto. Con la Lazio bisogna giocar… - _SimoTarantino : Il pericolo diffidati per il Derby esiste solo nella testa di chi non crede nello scudetto. Con la Lazio bisogna gi… - internewsit : Inter-Lazio, il pericolo arriva dalla destra: chi per fermare Lazzari? - - IoNascoQui : ALTRO PERICOLO PER LA LAZIO CON PALLA CHE ESCE DI UN NULLA - LuceverdeRoma : ?? #Roma - Ponte Garibaldi ?? Traffico rallentato causa veicolo con perdita di carburante in direzione Largo Aren… -