Inzaghi | “Per salvarsi servirà un’impresa | ma non dimentichiamoci da dove siamo partiti”

(Di sabato 13 febbraio 2021) Filippo, tecnico del Benevento, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il pari contro il Bologna: “Volevamo essere intraprendenti, stando attenti a pressare a tutto campo per evitare la giocata di Danilo su Barrow. Ci sono state tante occasioni importanti, non sfruttate anche per le condizioni del terreno di gioco. Qualche tempo fa nessuno avrebbe mai pensato di venire a imporsi con autorevolezza sul campo del Bologna, abbiamo lottato sotto la neve e il presidente è orgoglioso di quello che abbiamo espresso. Un anno e mezzo fa eravamo in serie B, oggi abbiamo personalità e coraggio per provarci in ogni stadio. Stiamo crescendo, ma sapevamo che il girone di ritorno sarebbe stato un campionato completamente diverso”. Preoccupato dai pochi punti conquistati in questi due mesi?“A volte si perde il senso della realtà, non dobbiamo dimenticare da ...

Commentaprimo L'allenatore del Benevento Pippoha commentato così il pareggio contro il Bologna: 'C'è un po' di rammarico da parte nostra. Abbiamo fatto una gran partita in un campo difficile come ...Già ieri in allenamento non mi erano piaciutimentalità: noi siamo come un interruttore da ... Il pareggio connon mi fa tornare a casa felice, non mi interessa aver preso un punto con un ...Più di mille cuori rossoblù fuori dalla Curva Andrea Costa per caricare la squadra, al suo arrivo in pullman, fra bandiere, torce, sciarpe, mascherine e cori. La passione e l’attaccamento ai propri co ...Un pizzico di rammarico mister Pippo Inzaghi lo lascia trasparire dalle sue parole. Il pareggio col Bologna gli sta un po’ strettino per quanto fatto dai suoi ragazzi. “ Abbiamo fatto una grande gara, ...