Ilenia Fabbri, isolate dagli investigatori tracce biologiche all’interno dell’appartamento. Forse la vittima ha ferito l’assassino (Di venerdì 12 febbraio 2021) Proseguono le indagini per dare un volto al killer che sabato scorso ha sgozzato Ilenia Fabbri, la 46enne trovata senza vita sabato scorso nel suo appartamento di Faenza (Ravenna). Nel registro degli indagati è stato iscritto per omicidio in concorso con ignoti l’ex marito della vittima. Intanto durante l’accertamento tecnico eseguito ieri sulla scena del crimine anche con l’uso di luminol, sono state isolate tracce biologiche che potrebbero appartenere all’assassino. Nel caso, si potrebbe risalire al Dna del killer. La vittima insomma potrebbe avere reagito all’aggressione, riuscendo Forse a ferire l’omicida. Da ieri l’ex marito della donna, il 53enne Claudio Nanni, si trova indagato a piede libero per omicidio pluriaggravato (da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Proseguono le indagini per dare un volto al killer che sabato scorso ha sgozzato, la 46enne trovata senza vita sabato scorso nel suo appartamento di Faenza (Ravenna). Nel registro degli indagati è stato iscritto per omicidio in concorso con ignoti l’ex marito della. Intanto durante l’accertamento tecnico eseguito ieri sulla scena del crimine anche con l’uso di luminol, sono stateche potrebbero appartenere al. Nel caso, si potrebbe risalire al Dna del killer. Lainsomma potrebbe avere reagito all’aggressione, riuscendoa ferire l’omicida. Da ieri l’ex marito della donna, il 53enne Claudio Nanni, si trova indagato a piede libero per omicidio pluriaggravato (da ...

Noovyis : (Ilenia Fabbri, isolate dagli investigatori tracce biologiche all’interno dell’appartamento. Forse la vittima ha fe… - romatoday : Ilenia Fabbri, le parole inquietanti all'amica e le nuove tracce di sangue (del killer?) in casa… - PalermoToday : Ilenia Fabbri, le parole inquietanti all'amica e le nuove tracce di sangue (del killer?) in casa… - LuciaMosca1 : (Anticipazioni per 'Quarto Grado' del 12 febbraio alle 21.25 su Rete 4: i casi di Bolzano e di Ilenia Fabbri) Segu… - rep_bologna : Faenza, nuove tracce di sangue scoperte in casa di Ilenia Fabbri: potrebbero essere del sicario [aggiornamento dell… -