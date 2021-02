Il Governo Draghi si fa i grillini hanno detto si: occhio ai colori dell’emergenza (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il Governo Draghi ha avuto il lasciapassare da parte degli elettori cinque stelle. Ora si passa di nuovo dal Colle e poi la fiducia. Corridoio ospedaliero (Fonte foto: web)I grillini hanno detto si e il Governo si farà. Tutto il paese in attesa di conoscere la decisione di poche migliaia di iscritti al movimento cinque stelle per capire se il Governo Draghi quello della rinascita per intenderci, si fa oppure no. Nel frattempo Alessandro Di Battista, grillino della prima ora, duro e puro ha lasciato il movimento dopo la scelta di appoggiare Draghi insieme a Berlusconi e Salvini. I grillini, insomma, hanno detto di si proprio a tutti, tranne che, qualcuno lo ricorderà, al povero Pier ... Leggi su chenews (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ilha avuto il lasciapassare da parte degli elettori cinque stelle. Ora si passa di nuovo dal Colle e poi la fiducia. Corridoio ospedaliero (Fonte foto: web)Isi e ilsi farà. Tutto il paese in attesa di conoscere la decisione di poche migliaia di iscritti al movimento cinque stelle per capire se ilquello della rinascita per intenderci, si fa oppure no. Nel frattempo Alessandro Di Battista, grillino della prima ora, duro e puro ha lasciato il movimento dopo la scelta di appoggiareinsieme a Berlusconi e Salvini. I, insomma,di si proprio a tutti, tranne che, qualcuno lo ricorderà, al povero Pier ...

