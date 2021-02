Grande Fratello Vip | Alfonso Signorini rompe il silenzio | “Ora voglio sparire…”

(Di venerdì 12 febbraio 2021) “Le cadute ci sono state ed è quasi inevitabile che ci siano, per la natura stessa del programma, io parlo delle 24 ore in diretta. Come accade in qualsiasi casa italiana, ci sono cadute, litigi, parolacce che non vorresti mai vedere. Sono imprevisti che accadono senza filtri”,ilin un’intervista concessa al quotidiano La Repubblica. L’edizione delVip che si concluderà il 1° marzo sarà la più lunga della storia ma anche quella alle prese con numerosi scivoloni e polemiche. Nei giorni scorsi l’espulsione di Alda D’Eusanio con successiva querela di Laura Pausini ma anche Antonella Elia e il body shaming a Samantha De Grenet: “Frasi orrende. Ci mancherebbe, dico la verità, l’unica cosa di cui mi pento è non aver sentito la battuta di ...

Il televoto di 'Grande Fratello Vip' che vedeva coinvolte Alda D'Eusanio e Samantha De Grenet è stato annullato. Alda D'Eusanio espulsa dal Grande Fratello Vip con effetto immediato: decisione di Mediaset. #GFVIP

Alfonso Signorini si definisce cinico, come tutti un po' in tv, ma anche il regista di questo vip 2020 più che il domatore o il conduttore, e poi si rivela sorpreso dall'affetto del pubblico in tutti questi mesi e di come i vipponi siano diventati 'vicini di casa' per tutti. Nei giorni scorsi l'espulsione di Alda D'Eusanio con successiva querela di Laura Pausini ma anche Antonella Elia e il body shaming a Samantha De Grenet: "Frasi orrende. Ci mancherebbe, dico la verità, ... Grande Fratello Vip e Late Show: lo spettacolo nello spettacolo. Un modo per occupare il loro tempo ma anche un vero e proprio banco di prova per sottoporre Tommaso Zorzi alla pre ...