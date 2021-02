Governo: Draghi prima al Senato e alla Camera, poi atteso a Chigi (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - Il premier Mario Draghi, dopo il Quirinale, si recherà alla Camera e al Senato. Subito dopo, è atteso a Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - Il premier Mario, dopo il Quirinale, si recheràe al. Subito dopo, èa Palazzo

matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - Adnkronos : #GovernoDraghi, @DaniloToninelli: 'Su #Rousseau votato No, non mi siedo al tavolo con certi personaggi' - LauraFRomagnosi : @FrancescoCarf Dove stavamo andando facendo pure bene. Però adesso abbiamo pure mezzo governo di mummie resumate da… - realunowen : RT @you_trend: Nel nuovo Governo #Draghi i tecnici sono 10, i politici 15: - 4 M5S - 3 FI - 3 Lega - 3 PD - 1 LeU - 1 IV -