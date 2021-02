Gf Vip. Tommaso Zorzi, grande successo con la seconda puntata del Late Show: «Boom di ascolti» (Di venerdì 12 febbraio 2021) . Già con la prima puntata, andata in onda due settimane fa, l’influencer milanese aveva fatto incetta di pubblico. Poi lo stop doveroso lo scorso mercoledì per il lutto di Dayane Mello. E ieri la seconda puntata. Anche l’appuntamente numero due di Tommaso Zorzi è stato all’insegna delle gag e del divertimento. Da Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò che si sono cimentate in una sorta di verità o conseguenze. In cui la conseguenza era bere un intruglio disgustoso. Ad Andrea Zenga e Andrea Zelletta che, con un divaricatore di bocca, hanno dovuto cantare con l’acqua nella bocca. C’è stato spazio per un’intervista a un’ex inquilina della Casa, Selvaggia Roma. E questa volta, Tommaso Zorzi e gli altri vipponi hanno superato le aspettative. Dalle 23,30 alle 2 del mattino, il ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 12 febbraio 2021) . Già con la prima, andata in onda due settimane fa, l’influencer milanese aveva fatto incetta di pubblico. Poi lo stop doveroso lo scorso mercoledì per il lutto di Dayane Mello. E ieri la. Anche l’appuntamente numero due diè stato all’insegna delle gag e del divertimento. Da Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò che si sono cimentate in una sorta di verità o conseguenze. In cui la conseguenza era bere un intruglio disgustoso. Ad Andrea Zenga e Andrea Zelletta che, con un divaricatore di bocca, hanno dovuto cantare con l’acqua nella bocca. C’è stato spazio per un’intervista a un’ex inquilina della Casa, Selvaggia Roma. E questa volta,e gli altri vipponi hanno superato le aspettative. Dalle 23,30 alle 2 del mattino, il ...

fanpage : #Gfvip, il web si divide tra #iostocontommaso e #iostocongiulia, interviene Gaia, sorella di Tommaso - comedicoio_TZ : RT @VeronicA040511: LATE SHOW PER I ???? FLOP=CAUSA TOMMASO TOP= MERITO DI TUTTI AME DOMENICA VIP AVEVA GLI STESSI CONCORRENTI PERCENTUALE… - happilyevaf_ : RT @VeronicA040511: LATE SHOW PER I ???? FLOP=CAUSA TOMMASO TOP= MERITO DI TUTTI AME DOMENICA VIP AVEVA GLI STESSI CONCORRENTI PERCENTUALE… - paolopozza1 : Grande Fratello Vip, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi sparlano della Ruta: 'Fa dei viaggi tutti suoi' - TeamElia3 : RT @VeronicA040511: LATE SHOW PER I ???? FLOP=CAUSA TOMMASO TOP= MERITO DI TUTTI AME DOMENICA VIP AVEVA GLI STESSI CONCORRENTI PERCENTUALE… -