GF Vip, eliminazione a sorpresa: lacrime in studio, tutti spiazzati (Di sabato 13 febbraio 2021) . Maria Teresa Ruta è stata eliminata dal gioco con un televoto insieme ad Andrea Zenga e Samantha De Grenet L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 13 febbraio 2021) . Maria Teresa Ruta è stata eliminata dal gioco con un televoto insieme ad Andrea Zenga e Samantha De Grenet L'articolo proviene da YesLife.it.

Luci_M_Alley : RT @aurora26010: Io non vorrei dirvelo, ma queste due sono quelle che dicevano “francesco oppini è il più stratega vuole arrivare in finale… - always_1325 : RT @aurora26010: Io non vorrei dirvelo, ma queste due sono quelle che dicevano “francesco oppini è il più stratega vuole arrivare in finale… - Tommyfrastecroc : RT @aurora26010: Io non vorrei dirvelo, ma queste due sono quelle che dicevano “francesco oppini è il più stratega vuole arrivare in finale… - Mattias38301742 : E dopo l'eliminazione di MTR non trovo nessuno motivo ancora per continuare a guardare questo Grande Fratello VIP... #GFVIP - EleMellea : RT @aurora26010: Io non vorrei dirvelo, ma queste due sono quelle che dicevano “francesco oppini è il più stratega vuole arrivare in finale… -