Future USA in frazionale calo (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Teleborsa) – I Future USA sono in frazionale calo negli scambi pre-apertura di Wall Street. Il mercato azionario statunitense aprirà vicino alla parità, rallentando le performance dei principali indici, che erano sulla giusta strada per portare a casa la loro seconda settimana positiva consecutiva, in una prima metà di febbraio tonica. Si preannuncia quindi un apertura in leggero calo per i listini americani. Il contratto sul Dow Jones cala dello 0,09% a 31.331 punti, quello sullo S&P 500 dello 0,19% a 3.904 punti, mentre il Nasdaq perde lo 0,17% a 13.705 punti. Le azioni di Disney sono aumentate dell’1,4% nel trading pre-market dopo che ha battuto le stime degli analisti per l’utile dell’ultimo trimestre. Newell Brands è in calo per aver rivisto al ribasso le stime degli utili, mentre Coherent ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Teleborsa) – IUSA sono innegli scambi pre-apertura di Wall Street. Il mercato azionario statunitense aprirà vicino alla parità, rallentando le performance dei principali indici, che erano sulla giusta strada per portare a casa la loro seconda settimana positiva consecutiva, in una prima metà di febbraio tonica. Si preannuncia quindi un apertura in leggeroper i listini americani. Il contratto sul Dow Jones cala dello 0,09% a 31.331 punti, quello sullo S&P 500 dello 0,19% a 3.904 punti, mentre il Nasdaq perde lo 0,17% a 13.705 punti. Le azioni di Disney sono aumentate dell’1,4% nel trading pre-market dopo che ha battuto le stime degli analisti per l’utile dell’ultimo trimestre. Newell Brands è inper aver rivisto al ribasso le stime degli utili, mentre Coherent ...

Frances57046410 : RT @giorgiogilestro: @VisonaNicola Ripeto, non voglio entrare nel merito. Voglio soltanto indicare la fallacia logica visto che la stessa f… - brisaferlesan : RT @giorgiogilestro: @VisonaNicola Ripeto, non voglio entrare nel merito. Voglio soltanto indicare la fallacia logica visto che la stessa f… - VisonaNicola : RT @giorgiogilestro: @VisonaNicola Ripeto, non voglio entrare nel merito. Voglio soltanto indicare la fallacia logica visto che la stessa f… - matguidi : RT @giorgiogilestro: @VisonaNicola Ripeto, non voglio entrare nel merito. Voglio soltanto indicare la fallacia logica visto che la stessa f… - giorgiogilestro : RT @giorgiogilestro: @VisonaNicola Ripeto, non voglio entrare nel merito. Voglio soltanto indicare la fallacia logica visto che la stessa f… -

Ultime Notizie dalla rete : Future USA Future sull'azionario Usa sottotono

Trattano sotto il riferimento i future sui maggiori indici azionari statunitensi in attesa dell'avvio delle contrattazioni a Wall Street. Il derivato sull'S&P 500 cede lo 0,19% e quello sul Nasdaq 100 lo 0,18 per cento. Male anche ...

Future USA in frazionale calo

I future USA sono in frazionale calo negli scambi pre - apertura di Wall Street. Il mercato azionario statunitense aprirà vicino alla parità, rallentando le performance dei principali indici, che erano ...

Future USA in frazionale calo Il Messaggero Mini 1.4 GPL Neopatentati

IN ARRIVO INTROVABILE!!! UNA MINI COSI', CON IL GPL ORIGINALE E' INTROVABILE! REVISIONATA, TAGLIANDATA E CON BOMOLE NUOVE, VALIDE FINO AL 2030!!! ADATTA AI NEOPATENTATI. E' UN'OCC ...

Caso GameStop: da dipartimento Giustizia Usa ingiunzione a carico di Robinhood e altri broker

Il dipartimento di Giustizia degli Stati e l'ufficio del procuratore di San Francisco hanno emesso un'ingiunzione a carico di brokers come Robinhood e di alcune società di social media, sulla scia del ...

Trattano sotto il riferimento isui maggiori indici azionari statunitensi in attesa dell'avvio delle contrattazioni a Wall Street. Il derivato sull'S&P 500 cede lo 0,19% e quello sul Nasdaq 100 lo 0,18 per cento. Male anche ...sono in frazionale calo negli scambi pre - apertura di Wall Street. Il mercato azionario statunitense aprirà vicino alla parità, rallentando le performance dei principali indici, che erano ...IN ARRIVO INTROVABILE!!! UNA MINI COSI', CON IL GPL ORIGINALE E' INTROVABILE! REVISIONATA, TAGLIANDATA E CON BOMOLE NUOVE, VALIDE FINO AL 2030!!! ADATTA AI NEOPATENTATI. E' UN'OCC ...Il dipartimento di Giustizia degli Stati e l'ufficio del procuratore di San Francisco hanno emesso un'ingiunzione a carico di brokers come Robinhood e di alcune società di social media, sulla scia del ...