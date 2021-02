Friulani in Antartide. Immagini dall’Archivio Desio in mostra dal 15 febbraio

Leggi su udine20

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Lunedì 15alle ore 11:30 sarà presentata presso Galleria Tina Modotti lain. Parteciperanno il Sindaco di Udine Pietro Fontanini e l’Assessore alla cultura Fabrizio Cigolot. L’è stata a lungo considerata inesistente, o una terra incognita. Dopo l’accertamento della sua esistenza nella seconda metà del Settecento e la scoperta della ricca fauna marina delle isole subantartiche divenne la meta di competizioni economiche ed esplorative e di pretese territoriali per divenire infine un laboratorio naturale fondamentale per la conoscenza dell’evoluzione del pianeta. L’interesse italiano per l’risale alla metà dell’Ottocento da parte di esploratori, ...