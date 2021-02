Franco Giaffreda – é uscito “Apologia di un destino comune”

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Nell’ottobre del 2015, presso il locale “Santeria” di Milano, non molto lontano dalla circumvallazione, ascoltai i Biglietto dell’Inferno.Folk, e rimasi molto colpito dalla loro capacità di riarrangiare brani come Confessione, La Canzone del Padre e altri in una versione “popolare”, per strumenti come fisarmonica e ocarina., chitarrista, era stato tra i fondatori della band, anche se in quel concerto non era con loro. Anzi, più che altro, era stato RI-fondatore della band. I Biglietto dell’Inferno.folk, infatti, non sono i Biglietto per l’Inferno, ovvero la storica prog band italiana, guidata dall’oscuro Claudio Canali. Di quella band rimangono brani immortali, rimane Giuseppe Cossa (pianista della band degli esordi, adesso fisarmonicista) ma cambiano gli strumenti, i suoni. A distanza di quasi sei anni mi chiedo come ...