Doppia mascherina sì o no? il CDC ha sciolto un dubbio che in molti avevano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Il CDC-Centers for Disease Control and Prevention americani hanno finalmente sciolto un dubbio che in molti avevano. Portare due mascherine sovrapposte ha senso? È meglio o peggio? Mentre all’inizio dell’emergenza sanitaria gli esperti avevano spiegato che non era più efficace averne due rispetto a una, e che anzi rischiava di essere peggio, ora l’evidenza ha dimostrato il contrario. Negli ultimi mesi vediamo sempre più spesso anche personaggi famosi adottare questa tecnica. Dal consigliere della Casa Bianca, l’esperto Covid Anthony Fauci, al neo presidente Joe Biden al presidente francese Emmanuel Macron, solo per citare i più famosi, in tanti hanno esibito la Doppia mascherina. Il CDC ha scoperto che una mascherina in ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 12 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Il CDC-Centers for Disease Control and Prevention americani hanno finalmenteunche in. Portare due mascherine sovrapposte ha senso? È meglio o peggio? Mentre all’inizio dell’emergenza sanitaria gli espertispiegato che non era più efficace averne due rispetto a una, e che anzi rischiava di essere peggio, ora l’evidenza ha dimostrato il contrario. Negli ultimi mesi vediamo sempre più spesso anche personaggi famosi adottare questa tecnica. Dal consigliere della Casa Bianca, l’esperto Covid Anthony Fauci, al neo presidente Joe Biden al presidente francese Emmanuel Macron, solo per citare i più famosi, in tanti hanno esibito la. Il CDC ha scoperto che unain ...

361_magazine : Doppia #mascherina: serve davvero? - FreakManVirtue : @Lord_Berto @CharmesBukowski Ma non sul virus, su tutto ciò che comporta. Mica mi metto a fare le ricerche alternat… - UnaRoSainAria : A #SanValentino l’amore è nell’aria. Doppia mascherina, per sicurezza. - AmbrosinoSalva3 : Vi do una brutta notizia, pare ci sia l'adesione dell'Italia alla doppia mascherina obbligatoria, su istanza OMS. I… - CinziaFufy74 : RT @LeoWh1te_: Uno studio svedese ci ha chiarito una cosa molto importante per la lotta contro il #coronavirus: la doppia mascherina segnal… -