Dipinge da solo le strisce pedonali per far attraversare la moglie disabile: multato e strisce cancellate (Di venerdì 12 febbraio 2021) Aveva chiesto più volte alle autorità di Dipingere delle strisce pedonali su una strada piuttosto trafficata, anche perché la moglie , disabile e non in grado di muoversi autonomamente, non riusciva ...

