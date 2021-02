Dibba shock | nella notte si consuma la frattura | è crisi?

Leggi su chenews

(Di venerdì 12 febbraio 2021) E’: un video, pochi minuti ed un saluto che sa di addio e forse di un “ci rivedremo in campo”. Per il momento èlista degli svincolati, però la sensazione è che difficilmente vedremo Alessandro Di Battista tornare in Venezuela. Con un video di quattro minuti si è congedato, uno dei fondatori del Movimento Cinque Stelle e volto noto della politica pentastellata sopratutto ai suoi albori. Il risultato elettorale di ieri ha messo spalle al muro il Che di Roma nord. “Viviamo in unapandemica, economica. Anche unaetica. Il miglior vaccino per laetica è la memoria. Le imprese chiudono e molti imprenditori si affidano all’usura, ovvero ad una delle armi in mano alle cosche. Quelle cosche, ...