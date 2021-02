Coronavirus: Rezza, quarantena vaccinati? 'Sì, in questa fase servono piccoli sacrifici' (Di venerdì 12 febbraio 2021) MIlano, 12 feb. (Adnkronos Salute) - I vaccinati contro Covid devono fare la quarantena dopo essere entrati in contatto con persone positive a Sars-CoV-2? "In questo momento sì. Non ce la sentiamo di dare delle certezze. Nel senso che ogni comportamento vorremmo che fosse ispirato alla massima prudenza". A chiarirlo è stato Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, durante la conferenza stampa sull'analisi dei dati del Monitoraggio regionale sull'epidemia. "Sono stati fatti dei miracoli - ragiona - per mettere a punto dei vaccini sicuri ed efficaci nel giro di un anno da quando iniziavamo ad avere questo grosso problema in Italia", con un virus che "solo un paio di mesi prima aveva fatto la sua comparsa in Cina. Pensate in quanto poco tempo" si è arrivati ad avere i vaccini, rispetto "ai 12-13 anni ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) MIlano, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Icontro Covid devono fare ladopo essere entrati in contatto con persone positive a Sars-CoV-2? "In questo momento sì. Non ce la sentiamo di dare delle certezze. Nel senso che ogni comportamento vorremmo che fosse ispirato alla massima prudenza". A chiarirlo è stato Gianni, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, durante la conferenza stampa sull'analisi dei dati del Monitoraggio regionale sull'epidemia. "Sono stati fatti dei miracoli - ragiona - per mettere a punto dei vaccini sicuri ed efficaci nel giro di un anno da quando iniziavamo ad avere questo grosso problema in Italia", con un virus che "solo un paio di mesi prima aveva fatto la sua comparsa in Cina. Pensate in quanto poco tempo" si è arrivati ad avere i vaccini, rispetto "ai 12-13 anni ...

MediasetTgcom24 : Rezza: in Umbria variante brasiliana negli ospedali #Coronavirus - Giornaleditalia : Coronavirus: Rezza, quarantena vaccinati? 'Sì, in questa fase servono piccoli sacrifici' - Italia_Notizie : Covid, la conferenza stampa di Brusaferro e Rezza - 29luglio1971 : RT @MediasetTgcom24: Rezza: in Umbria variante brasiliana negli ospedali #Coronavirus - infoitsalute : Coronavirus, l’analisi di Rezza: “Incidenza scesa, ma ancora elevata -