Cashback di Stato: controlli e restrizioni, cosa cambia? (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il Cashback di Stato come sappiamo è un bonus previsto dal Governo per incentivare l'uso dei pagamenti elettronici e limitare i contanti. Il rimborso massimo previsto è di 150 euro nell'arco di 6 mesi ma si può arrivare al premio finale di 1.500 euro per i primi 100mila cittadini che hanno effettuato più transizioni in un tempo specifico (6 mesi). Cashback, più controlli Sono arrivate segnalazioni da parte di commercianti di persone che usavano il Cashback in modo inappropriato, ovvero sfruttavano dei trucchi per far risultare più acquisti di quanti ne facevano realmente, ed è per questo che il Ministero dell'Economia sta avviando nuovi controlli e strette per fermare l'uso anomalo del sistema. Il Governo vuole individuare chi ha abusato del sistema facendo il furbetto.

